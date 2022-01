Quirinale | comunque vada vincerà il Palazzo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stante il nostro sistema elettivo, tutto fuorché democratico, le trame per eleggere l’inquilino del Colle che dovrebbe rappresentare gli italiani tutti e invece rappresenta solo il, ci sono sempre state, anche squallide, anche losche, solo in camera caritatis, salvando la parvenza di decenza formale tipica del secolo borghese. Ma siamo in un altro tempo, dove l’unica vergogna è provare vergogna e per la prima volta maneggi e camarille non sono più segreti, avvengono in piena luce ad uso e consumo delle vendette trasversali veicolate dai giornali del potere. I nomi bruciati Draghi, sedicente nonno delle istituzioni, pretendeva l’investitura ostentando indifferenza, ma a lungo andare la sua si è rivelata una questua delle più umilianti anche perché destinata a sicuro logorio: consumato lui e bruciati tutti a cominciare da Berlusconi, che però essendo uomo di ...

Poi, vannoregistrati anche le 19 preferenze che ottiene il ministro dello Sviluppo ... non puoi fare da solo", la sorpresa Guido Crosetto: "Io candidato di bandiera? Bandierone ...... oper mettere alla prova l'opposto versante del Parlamento. NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: OGGI IN CAMPO I PRIMI NOMI? Nella partita a "scacchi" per le Elezioni deli grandi ...Berlusconi forse non è mai stato davvero candidabile, è stato usato come un babau per ricattare a sua volta il Signore degli anelli finanziari: se n’è accorto e, anche da malandato, ha saputo dare l’u ...Stante il nostro sistema elettivo, tutto fuorché democratico, le trame per eleggere l’inquilino del Colle che dovrebbe rappresentare gli italiani tutti e invece rappresenta solo il Palazzo, ci sono se ...