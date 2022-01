Pensione anticipata 2022: mini taglio dell’assegno nella riforma previdenziale? La proposta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La questione legata a quale riforma delle pensioni varare è tuttora aperta, e negli ultimi giorni non vi sono stati passi avanti. Domina infatti l’iter legato all’elezione del presidente della Repubblica, anche se il tema della previdenza non è di certo passato in secondo piano e continua ad occupare un ruolo primario nell’agenda di Governo. Con la fine dell’esperienza di Quota 100, ricordiamo che dal 2022 – al fine di andare in Pensione in anticipo – è necessario maturare i requisiti di Quota 102, vale a dire almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Tuttavia, ecco presentarsi una inedita proposta, che si colloca nel contesto della Pensione anticipata 2022 e prospettive: si tratta di un taglio del 3%, esclusivamente sulla parte ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La questione legata a qualedelle pensioni varare è tuttora aperta, e negli ultimi giorni non vi sono stati passi avanti. Domina infatti l’iter legato all’elezione del presidente della Repubblica, anche se il tema della previdenza non è di certo passato in secondo piano e continua ad occupare un ruolo primario nell’agenda di Governo. Con la fine dell’esperienza di Quota 100, ricordiamo che dal– al fine di andare inin anticipo – è necessario maturare i requisiti di Quota 102, vale a dire almeno 64 anni di età e 38 di contributi. Tuttavia, ecco presentarsi una inedita, che si colloca nel contesto dellae prospettive: si tratta di undel 3%, esclusivamente sulla parte ...

Advertising

Sho__96 : @ElTrattore Concordo sopra, Lautaro Scamacca funzionano bene insieme. Dybala ti fa il Sanchez da gestire e Dzeko pe… - dzip87 : @juventusfc Regalategli la pensione anticipata per favore - IOdonna : Dall’ex pensione anticipata di anzianità alla nuova Quota 102. Ma quali sono i requisiti e come ci si accede? - m4gny : @DebAttanasio @Ty_il_nano Dunque è saltata quell’idiozia anticipata da tutti i giornali giorni fa, bene. Ma il cort… - cpo_mi : RT @ancl_mi: ??NOTIZIE FLASH N.2 ?Anteprima n.2 #Inps: proroga termini per la maturazione dei requisiti per l’accesso alla #pensione #antici… -