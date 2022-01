Non mi lasciare ultima puntata: il figlio di Elena è di Daniele? Potrebbe esser stato sequestrato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si avvicina l’ultimo imperdibile appuntamento con la serie di Rai 1 Non mi lasciare. Se è vero che la fiction con Vittoria Puccini ha perso ascolti strada facendo, è anche vero che siamo di fronte a una storia che intriga e che ci lascia con tante domande alla vigilia dell’ultima puntata che andrà in onda lunedì prossimo. Poche certezze sul finale: non ci sono spoiler ufficiali sul finale per cui, tutto quello che possiamo provare a fare insieme a voi, è ipotizzare quello che succederà. Ci sono diverse questioni che saranno certamente risolte nell’ultima puntata di Non mi lasciare. Iniziamo dalla prima: Daniele è davvero coinvolto nella rete? E’ davvero possibile che sia uno degli insospettabili che Elena cerca di stanare? Oppure c’è qualcuno che lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si avvicina l’ultimo imperdibile appuntamento con la serie di Rai 1 Non mi. Se è vero che la fiction con Vittoria Puccini ha perso ascolti strada facendo, è anche vero che siamo di fronte a una storia che intriga e che ci lascia con tante domande alla vigilia dell’che andrà in onda lunedì prossimo. Poche certezze sul finale: non ci sono spoiler ufficiali sul finale per cui, tutto quello che possiamo provare a fare insieme a voi, è ipotizzare quello che succederà. Ci sono diverse questioni che saranno certamente risolte nell’di Non mi. Iniziamo dalla prima:è davvero coinvolto nella rete? E’ davvero possibile che sia uno degli insospettabili checerca di stanare? Oppure c’è qualcuno che lo ...

