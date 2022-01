Newcastle, sprint finale per Bruno Guimaraes: ecco il rinforzo a centrocampo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bruno Guimaraes va al Newcastle, il brasiliano ormai ad un passo: ecco le novità sui movimenti dei bianconeri inglesi Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky, il Newcastle è ad un passo dall’acquisto di Bruno Guimaraes dal Lione. Incontro nelle ultime tra club, giocatore e i suoi agenti: Guimaraes ha deciso di accettare la proposta, con il Lione che riceverà 40 milioni di euro. Mancano da limare gli ultimi dettagli prima di chiudere l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)va al, il brasiliano ormai ad un passo:le novità sui movimenti dei bianconeri inglesi Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky, ilè ad un passo dall’acquisto didal Lione. Incontro nelle ultime tra club, giocatore e i suoi agenti:ha deciso di accettare la proposta, con il Lione che riceverà 40 milioni di euro. Mancano da limare gli ultimi dettagli prima di chiudere l’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : L'Inter tenta lo sprint per #Gosens: 25 milioni all'Atalanta, si corre verso l'accordo ?? - biscone69 : RT @GoalItalia: L'Inter tenta lo sprint per #Gosens: 25 milioni all'Atalanta, si corre verso l'accordo ?? - pccpla : RT @GoalItalia: L'Inter tenta lo sprint per #Gosens: 25 milioni all'Atalanta, si corre verso l'accordo ?? - imepicbrozo77 : RT @GoalItalia: L'Inter tenta lo sprint per #Gosens: 25 milioni all'Atalanta, si corre verso l'accordo ?? - VittoRoto : RT @GoalItalia: L'Inter tenta lo sprint per #Gosens: 25 milioni all'Atalanta, si corre verso l'accordo ?? -