Mine vaganti | i corali di Özpetek che parlano di noi

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), film del 2010 diretto da Ferzan, stasera sul piccolo schermo. Un’opera cinematografica dal calco psicologico che non tradisce lo stile del regista italo-turco, capace di condurci in mondi speziati e dalle lunghe tavolate, allo stesso tempo così intimi e personali. Tommaso (Riccardo Scamarcio) e Antonio (Alessandro Preziosi) sono due fratelli, entrambi omosessuali: con il primo lo capiamo subito, il secondo invece “sorprende” tutti, fuori e dentro il film. Tra le candide lenzuola stese al sole di una Lecce che fa da sfondo, con la sua maledetta bellezza italiana, avvengono i drammi di una famiglia che, sgretolandosi, mostra l’inconsistenza di una mentalità tipicamente provinciale.: una labile malinconia “Tommaso, se uno fa sempre quello che gli chiedono gli ...

sofixsofix86 : RT @raimovie: Alle 21.10 'Mine vaganti' di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio Lunetta Savino Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini, Nicole G… - GuidaTVPlus : 26-01-2022 21:10 #RaiMovie Mine vaganti #FilmCommedia,Drammatico,Romantico #StaseraInTV - michelevillano : #minevaganti questa sera su #raimovie Mine vaganti - Spiaggia libera - La calunnia - antlan1 : di fronte a tutte queste mine vaganti, auspico proceda la vecchia scuola democristiana di Casini .… - Twittytwitty17 : @luckymia3 @Miti_Vigliero Eccome se lo hanno pensato Il che depone ancora a favore dell'idea che si sopravvalutino… -

Ultime Notizie dalla rete : Mine vaganti

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Lezioni di Persiano, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Solis - Trappola nello spazio,, È nata una star?, A rischio ...... Rai 4 - ORE 21:10 - Solis - Trappola nello spazio (Film) Rai Movie - ORE 21:10 -(Film) Canale 20 Mediaset - ORE 21:04 - Sopravvissuti (Film) Iris - ORE 21:00 - A rischio della vita (...Mine vaganti: la labile malinconia del conflitto interiore. Stasera sul piccolo schermo, una delle perle di Ferzan Özpetek ...Lezioni di Persiano, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Solis - Trappola nello spazio, Mine vaganti, È nata una star? Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Chi l'ha visto?, Viaggio nella grand ...