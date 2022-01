Licata | uccide tre uomini dopo lite in famiglia poi si toglie la vita in strada Tra le vittime un 15enne

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Triplice omicidio a, in provincia di Agrigento. Poi il suicidio. Tresono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi. L'omicida in un primo momento si è dato alla...

Triplice omicidio questa mattina in provincia di Agrigento. Tre uomini sono stati assassinati in un'abitazione di via Riesi ae i cadaveri, a quanto si apprende, sarebbero stati ritrovati all'interno di casa. Sul posto, sono già al lavoro i carabinieri della compagnia, che hanno allertato la Procura di Agrigento e che ...Tre persone sono state uccise aquesta mattina. E' accaduto in via Riesi, all'interno di una palazzina. Sul triplice assassinio stanno indagando i carabinieri della compagnia della cittadina agrigentina. Probabilmente, ma è ...Omicidio a Licata, lite in famiglia. A quanto pare ... (AgrigentoNotizie) Ed è proprio a margine della discussione che un uomo avrebbe estratto un’arma da fuoco uccidendo tre suoi familiari.(AgrigentoNotizie) Quando i carabinieri sono arrivati in una palazzina di via Riesi, alla periferia di Licata, si sono trovati davanti una scena terribile. Ma nulla faceva presagire questo drammatico ...