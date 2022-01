Kobe Bryant | il ricordo di ‘Black Mamba’ e del suo talento immortale

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chesia un leggenda in grado di superare i confini immaginabili lo ha dimostrato in tutti i 20 anni della sua carriera da cestista; fino all’ultima partita, quando ha realizzato 60 punti nel match contro gli Utah Jazz, mostrando ilindiscusso, tra i più grandi nella storia dell’NBA. E quel “Mamba out” che il campione pronunciò nel 2016 alla fine di quella che sarebbe stata la sua ultima partita in pantaloncini e canottiera e con la maglia dei Lakers, è tornato come un triste omaggio nel giorno della sua morte. Una ‘cantilena’ straziante che è rimbalzata sui social, tra i fan, pronunciata dagli avversari, dai compagni di squadra e da tutti coloro che lo avevano amato. Un addio difficile da superare Il 26 gennaio del 2020e sua figlia Gianna si trovavano, insieme ad altre ...

Eurosport_IT : Due anni senza Kobe Bryant... Sei sempre nei nostri cuori! ???? I nostri ricordi più belli ??… - SkySportNBA : Kobe Bryant, due anni dalla morte: Black Mamba per sempre #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, due anni senza Kobe Bryant: il ricordo rimane sui muri di Los Angeles. FOTO #SkyNBA #NBA

Sielski scoprì poco dopo cosa era successo: il 26 gennaio 2020, uno dei più grandi giocatori Nba di sempre, era morto in un incidente d'elicottero a Calabasas, Los Angeles. Questo ...Due anni dalla morte di. Due anni da una notizia improvvisa e feroce, che sconvolse il mondo, non solo sportivo. Il nostro ricordo odierno non riguarda le sue prodezze NBA, piuttosto i suoi anni di crescita in ...Il saluto del mondo dello sport a Kobe Bryant, a distanza di due anni dalla sua tragica scomparsa, di quella della figlia Gianna e di altre sette persone.Il 26 gennaio 2020, esattamente due anni fa morì in un’indicente aereo con il suo elicottero, il campione del NBA Kobe Bryant insieme a sua figlia Gianna e altre sette persone. “Il mio cervello rifiut ...