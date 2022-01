Grande Fratello Vip, arriva una proposta di matrimonio: che annuncio! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un concorrente del Grande Fratello Vip ha finalmente fatto la proposta di matrimonio ed in Grande stile alla sua amata. Durante il percorso nel reality show qualcosa aveva fatto vacillare la coppia. Avete capito capito chi è? Grande Fratello Vip-AltranotiziaIl Grande Fratello Vip ha dato modo ad un ex inquilino della casa di capire quanto tenesse alla sua fidanzata e dalla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia non si sono più lasciati. Il ragazzo ha avuto però un momento un po’ particolare durante la permanenza nel reality nel quale ha dovuto dare delle spiegazioni alla compagna. Vi ricordate? Grande Fratello Vip, arriva la proposta di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un concorrente delVip ha finalmente fatto ladied instile alla sua amata. Durante il percorso nel reality show qualcosa aveva fatto vacillare la coppia. Avete capito capito chi è?Vip-AltranotiziaIlVip ha dato modo ad un ex inquilino della casa di capire quanto tenesse alla sua fidanzata e dalla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia non si sono più lasciati. Il ragazzo ha avuto però un momento un po’ particolare durante la permanenza nel reality nel quale ha dovuto dare delle spiegazioni alla compagna. Vi ricordate?Vip,ladi ...

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SashaVujacic : Mio fratello grande, lo so che stai guardando da sopra. Ci manchi ???? 2 ???? 8, 24 #nekotoodgorevidisve - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - itstess__ : RT @xparoledicarta: Marito che prepara lo stampo per il tatuaggio che si farà una volta fuori dal grande fratello #jeru - FrancyLap : RT @mel_cri: Grande fratello mi raccomando, per dj #miriana mettete i sottotitoli o doppiatela quando farà la radio!!!! #gfvip -