Fuga di 65 km e trionfo: McNulty, che numero a Maiorca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non vinceva da quasi 3 anni: tappa di Ragusa e classifica finale del Giro di Sicilia, aprile 2019. E per tornare al successo, Brandon McNulty ha fatto un numero: 65 chilometri di Fuga e successo in ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non vinceva da quasi 3 anni: tappa di Ragusa e classifica finale del Giro di Sicilia, aprile 2019. E per tornare al successo, Brandonha fatto un: 65 chilometri die successo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuga trionfo Fuga di 65 km e trionfo: McNulty, che numero a Maiorca Non vinceva da quasi 3 anni: tappa di Ragusa e classifica finale del Giro di Sicilia, aprile 2019. E per tornare al successo, Brandon McNulty ha fatto un numero: 65 chilometri di fuga e successo in solitaria nella prima prova della Challenge Maiorca, 155 km e traguardo a Palmanova (Trofeo Calvia). E così il 23enne americano si è imposto per la prima volta con i colori della ...

Australian Open 2022: Nadal resiste alla rimonta di Shapovalov e vola in semifinale IL TRIONFO DEL CAMPIONE Quinto set e brivido in apertura per Nadal, il quale ha concesso una palla ... 2 - 0 Nadal e prima fuga. Possibilità immediata di contro - break per Shapovalov, duplice peraltro,...

Ciclismo, fuga di 65 km e trionfo: McNulty, che numero a Maiorca

Ancora vittime a Lampedusa, l’arcivescovo: “Trionfo della disumanità” “Siamo già oltre l’indifferenza, siamo all’ostilità perché si continuano a fare scelte precise per escludere. Muri e fili spinati… è il trionfo della disumanità, incalza il ...

