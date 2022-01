Formula 1 | fissate le date dei test invernali 2022 Si correrà a Barcellona e in Bahrain

Advertising

corsereporter : ?? #Inzaghi è pronto a riabbracciare #Caicedo, questa volta sponda #Inter: fissate per domani le visite mediche dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula fissate

Corriere dello Sport

La stagione 2022 della1 è ormai alle porte. Le nuove monoposto ad effetto suolo e i nuovi regolamenti tecnici, completamente rivoluzionati rispetto al passato , sono pronti ad esordire nei test invernali che ...La"ibrida", con giorni in ufficio e altri a casa, è quella più diffusa mentre si fa strada ... di conseguenza non ci possono essere modalità o percentualia priori. Occorre quindi ...Per la Formula E è arrivato il momento di inaugurare la nuova stagione 2021-22, l’ultima con le monoposto Gen2. Questo fine settimana ci sarà l’ePrix di Diriyah in Arabia Saudita, con due gare in prog ...Il mercato della Lazio sembra pian piano uscire dall’impasse che lo ha contraddistinto finora. La società ha impiegato oltre venti giorni a trovare delle soluzioni concrete per ...