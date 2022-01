Fausta Bonino, l'infermiera assolta (dopo 6 anni) per le morti in corsia: «Mia moglie non è un mostro. Ma abbiamo perso tutto» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dall'ergastolo all'assoluzione: la Corte d'appello di Firenze ha ribaltato la sentenza con cui il tribunale di Livorno aveva condannato Fausta Bonino, l'infermiera dell'ospedale... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dall'ergastolo all'assoluzione: la Corte d'appello di Firenze ha ribaltato la sentenza con cui il tribunale di Livorno aveva condannato, l'dell'ospedale...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di… - Gazzettino : #fausta bonino, l'infermiera assolta (dopo 6 anni) per le morti in corsia: «Mia moglie non è un mostro. Ma abbiamo… - commbevilacqua : RT @carmeloabbate: Ho difeso Fausta Bonino con ardore. Avevo letto le carte. Non c'era uno straccio di prova contro una brava infermiera, a… - qn_lanazione : Fausta Bonino: 'Nessuno mi renderà 6 anni di dolore. Ora cerco solo un po’ di normalità' - Luigi56124612 : RT @ErmesAntonucci: Dall’ergastolo all’assoluzione: assolta in appello l’infermiera Fausta Bonino, accusata di aver ucciso 10 pazienti all’… -