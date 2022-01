Fabbroni: “Il Napoli attrae investitori, ADL potrebbe vendere il club” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fabbroni torna sulla cessione del Napoli Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove è tornato a parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 26 gennaio 2022)torna sulla cessione delIl giornalista Marioè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove è tornato a parlare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Fabbroni: 'Il Napoli ha estimatori in tutto il mondo, mercato? Serve un terzino da tempo immemore' https:/… - emilio_giuliano : ???????????? Fabbroni: 'De Laurentiis può pensare di vendere il Napoli, ci sono estimatori da tutto il mondo!' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Fabbroni: 'Il Napoli ha estimatori in tutto il mondo, mercato? Serve un terzino da tempo immemore' https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Fabbroni: 'Il Napoli ha estimatori in tutto il mondo, mercato? Serve un terzino da tempo immemore' https:/… - calciomercato_m : L'OPINIONE - Fabbroni: 'Il Napoli ha estimatori in tutto il mondo, mercato? Serve un terzino da tempo immemore'… -