Evasione fiscale, Briatore assolto in appello: “Finisce calvario dopo 12 anni” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nel maggio 2010 la guardia di Finanza mi ha sequestrato la barca e sui media di tutto il mondo usciva la notizia che ero un contrabbandiere e un evasore fiscale. Oggi, dopo 12 anni e 6 processi, si è finalmente accertata la mia innocenza. Un vero calvario che si è fortunatamente concluso”. Così Flavio Briatore commenta con l’Adnkronos la sentenza di assoluzione della corte di appello di Genova che ha messo fine al processo a suo carico per Evasione fiscale nel quale , al largo di La Spezia, il 21 maggio 2010, venne sequestrata anche la sua barca Force Blue. “Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito in questa storia – conclude Briatore – da Coppi Massimo Pellicciotta a Fabio Lattanzi ed Andrea ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nel maggio 2010 la guardia di Finanza mi ha sequestrato la barca e sui media di tutto il mondo usciva la notizia che ero un contrabbandiere e un evasore. Oggi,12e 6 processi, si è finalmente accertata la mia innocenza. Un veroche si è fortunatamente concluso”. Così Flaviocommenta con l’Adnkronos la sentenza di assoluzione della corte didi Genova che ha messo fine al processo a suo carico pernel quale , al largo di La Spezia, il 21 maggio 2010, venne sequestrata anche la sua barca Force Blue. “Ringrazio tutti i professionisti che mi hanno seguito in questa storia – conclude– da Coppi Massimo Pellicciotta a Fabio Lattanzi ed Andrea ...

