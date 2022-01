E-commerce | Viceversa porta in Italia il Revenue Based Financing

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Lab) - Le vendite online nel 2021 sono volate, raggiungendo un valore complessivo di 39,4 miliardi di euro e registrando un +21% rispetto al 2020. Il digital marketing è ormai riconosciuto come strumento fondamentale per il successo di queste aziende e una corretta strategia può rappresentare la chiave per raggiungere una crescita di business esponenziale. Per renderla attuabile, tuttavia, è necessario destinare sempre più budget a tali attività, non sempre facilmente reperibile per le giovani startup.- startup lanciata a fine 2021 da Matteo Masserdotti e Pedro Salvi, che ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 23 milioni di euro - hato inuna nuova modalità di investimento chiamata, già ...