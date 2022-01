Droga in strada: vagabonda per il quartiere con 80 pacchetti pronti per la vendita (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Colleferro. Spaccio freelance per un giovane del posto che girava con ben 65 g di hashish nelle tasche, tutti sapientemente riuniti in pacchetti pronti per la vendita. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri per un controllo di routine, in quanto il volto era già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti. Leggi anche: Incendio nella notte a Colleferro, distrutte 3 auto: fermato il piromane Venditori al dettaglio, a Colleferro Quando hanno iniziato la perquisizione, i militari hanno subito intuito le ragioni della sua presenza sulla strada. Lo hanno trovato in possesso di 65 g di hashish, suddiviso in 80 involucri, già confezionati e pronti per la cessione. Il 18enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Colleferro. Spaccio freelance per un giovane del posto che girava con ben 65 g di hashish nelle tasche, tutti sapientemente riuniti inper la. Il giovane è stato fermato dai Carabinieri per un controllo di routine, in quanto il volto era già noto alle forze dell’ordine a causa di alcuni precedenti. Leggi anche: Incendio nella notte a Colleferro, distrutte 3 auto: fermato il piromane Venditori al dettaglio, a Colleferro Quando hanno iniziato la perquisizione, i militari hanno subito intuito le ragioni della sua presenza sulla. Lo hanno trovato in possesso di 65 g di hashish, suddiviso in 80 involucri, già confezionati eper la cessione. Il 18enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo. su Il ...

