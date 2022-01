Disney+ si espande sempre più | sarà disponibile per 42 Paesi entro l’estate 2022

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Disney + lancerà la sua piattaforma streamingpiù in alto. The Walt Disney Companyaccessibile da 42e 11 nuovi territori. Gli utenti potranno trovare tanti contenuti esclusivi e gli episodi Marvel, Pixar, National Geographic e Star Wars. I territori interessati Disney + sbarcherà con i suoi contenuti in alcuni, eccoli: Albania Algeria Andorra Arabia Saudita Bahrain Bosnia ed Erzegovina Bulgaria Città del Vaticano Croazia Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Giordania Grecia Iraq Israele Kosovo Kuwait Lettonia Libano Libia Liechtenstein Lituania Macedonia del Nord Malta Marocco Montenegro Oman Polonia Qatar Repubblica Ceca Romania San Marino Serbia Slovacchia Slovenia Sud Africa Territori della ...

Disney+ espande

