DiMartedì, Pierpaolo Sileri contro i No vax: «Avranno vita difficile». La reazione sui social: «In galera» – Il video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pierpaolo Sileri contro i No vax. «Per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile perché chi non rispetta le regole è pericoloso», dice il sottosegretario alla Salute durante DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. Ma il tweet di La7 con l'estratto dell'intervista scatena una vera e propria shitstorm nei confronti del politico M5s: «Tipico da un comunista ripulito che però non riesce controllare la sue indole … quando inizieranno i processi, perché questa narrazione crollerà, ci sarà da ridere per questo piccolo personaggio», scrive un utente. «Ma vergognati Sileri. Uno stato degno non si propone di "rendere la vita difficile" ai suoi cittadini, uno stato degno fa delle regole e le fa ...

