Design: per Talenti 30 mln di fatturato nel 2021, +57% (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Labitalia) - Il made in Italy si conferma in buona salute con un protagonista d'eccezione: il Design. A dimostrarlo l'azienda umbra Talenti. Nonostante il protrarsi della pandemia e le difficoltà legate all'approvvigionamento di materie prime, Talenti, brand di riferimento nel settore dell'arredamento outdoor d'alta gamma, non solo conferma il boom del 2020 ma rilancia registrando un +57% del fatturato rispetto a 12 mesi fa e attestandosi a oltre 30 milioni di euro. Un risultato che va ben oltre la media di crescita dei competitors e che consolida la tendenza di questi ultimi anni dove il marchio della famiglia Cameli ha praticamente triplicato il proprio giro d'affari senza rinunciare a importanti investimenti. Talenti si è trasformato da Srl a Spa: il brand fondato da ...

