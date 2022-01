Covid a Napoli, finti vaccini per 150 euro: indagati due infermieri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Due indagati per aver inoculato in modo posticcio dei vaccini ad almeno 14 persone. È l?inchiesta dei militari del Nas a carico di due infermieri dell?Asl Napoli 1 che avrebbero... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dueper aver inoculato in modo posticcio deiad almeno 14 persone. È l?inchiesta dei militari del Nas a carico di duedell?Asl1 che avrebbero...

Advertising

ciropellegrino : Due dipendenti Asl #Napoli 1 arrestati: per 150 euro fingevano di vaccinare e gettavano il contenuto in un batuffol… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - Franco93197864 : RT @ciropellegrino: Due dipendenti Asl #Napoli 1 arrestati: per 150 euro fingevano di vaccinare e gettavano il contenuto in un batuffolo pe… - Cesare14931834 : RT @DavidPuente: 1/ C'è del marcio, purtroppo diffuso. -