Coppa d'Africa 2022, quarti di finale: programma, date, orari, tv e streaming (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gambia, Camerun, Burkina Faso, Tunisia, Egitto, Marocco, Senegal, Mali. Queste le migliori otto della Coppa d'Africa 2022 che si appresta a vivere i quarti di finale da sabato 29 gennaio, con Gambia e i padroni di casa del Camerun come prima sfida di questo turno. A seguire Burkina Faso e Tunisia mentre domenica spazio per Egitto-Marocco e Senegal-Guinea Equatoriale Le partite potranno essere seguite in diretta su Eurosport Player e Discovery+ ma Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, la cronaca e le parole dei protagonisti. IL programma SABATO 29 GENNAIO Ore 17:00, Gambia-Camerun Ore 20:00, Burkina Faso-Tunisia DOMENICA 30 GENNAIO Ore 17:00, Egitto-Marocco Ore 20:00, Senegal-

