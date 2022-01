Calciomercato Juve, Dybala via a zero? Le possibili destinazioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Calciomercato Juve, Dybala via a parametro zero? Cosa può succedere nel futuro dell’attaccante: le ultime Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve starebbe valutando anche la possibilità di perdere Paulo Dybala a parametro zero dopo l’arrivo sempre più imminente di Dusan Vlahovic. I bianconeri, infatti, potrebbero offrire all’argentino un prolungamento sulla base delle cifre attuali. Questo potrebbe spingere la Joya a cercare una nuova sistemazione, con Tottenham, Barcellona ed Inter sulle sue tracce. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)via a parametro? Cosa può succedere nel futuro dell’attaccante: le ultime Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, lastarebbe valutando anche latà di perdere Pauloa parametrodopo l’arrivo sempre più imminente di Dusan Vlahovic. I bianconeri, infatti, potrebbero offrire all’argentino un prolungamento sulla base delle cifre attuali. Questo potrebbe spingere la Joya a cercare una nuova sistemazione, con Tottenham, Barcellona ed Inter sulle sue tracce. L'articolo proviene da Calcio News 24.

