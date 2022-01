Calcio:Mancini,Felice avere più giorni per preparare playoff (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ''E' chiaro che se avessimo 3 - 4 giorni in più a marzo per preparare gli spareggi mondiali sarebbe meglio''. Lo ha detto Roberto Mancini davanti all'eventualità che la giornata di campionato ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ''E' chiaro che se avessimo 3 - 4in più a marzo pergli spareggi mondiali sarebbe meglio''. Lo ha detto Robertodavanti all'eventualità che la giornata di campionato ...

