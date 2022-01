“Bisogna rendere la vita difficile a quanti non vaccinati”, Sileri duramente contestato per questa frase proferita ieri da Floris (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oltre al quotidiano bombardamento dettato dal ‘valzer dei numeri’, sempre più spesso dobbiamo anche sopportare questa inutile guerra fra pro e no Vax, che al Paese nulla porta se non ulteriore confusione, ed improvvisi lampi di odio reciproco. ‘Fortuna’ la distrazione dettata da questa vigilia elettorale che ci sta portando all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, altrimenti – complici queste restrizioni gestite in modo assurdo – il clima sociale sarebbe oggi ancora più teso. Sileri: quel “Bisogna rendere la vita difficile a quanti non vaccinati”, di ieri sera da Floris, ha acceso dure proteste A ‘pepare’ poi oltremodo questa continua diatriba, il ruolo dei media, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Oltre al quotidiano bombardamento dettato dal ‘valzer dei numeri’, sempre più spesso dobbiamo anche sopportareinutile guerra fra pro e no Vax, che al Paese nulla porta se non ulteriore confusione, ed improvvisi lampi di odio reciproco. ‘Fortuna’ la distrazione dettata davigilia elettorale che ci sta portando all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, altrimenti – complici queste restrizioni gestite in modo assurdo – il clima sociale sarebbe oggi ancora più teso.: quel “lanon”, disera da, ha acceso dure proteste A ‘pepare’ poi oltremodocontinua diatriba, il ruolo dei media, ...

