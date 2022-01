Bergamo, da inizio pandemia 51 morti dopo un contagio sul lavoro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono 51 i lavoratori contagiati e morti per Covid-19 sul luogo di lavoro in provincia di Bergamo da inizio pandemia. Lo riferisce il nuovo report appena diffuso dall’Inail sull’andamento infortunistico da Coronavirus. L’ultima vittima è stata segnalata all’Istituto a novembre. Dal gennaio 2020 al dicembre 2021 sono state 3.331 le denunce di infortunio Covid complessivamente presentate in provincia, circa l’80% delle quali nel corso del 2020 (2.663), il resto nel 2021 (668). “Questa ripartizione percentuale racconta di come, da principio, i lavoratori fossero indifesi di fronte al virus e di come, poi, la campagna vaccinale accompagnata dalle misure anti-Covid anche nei luoghi di lavoro abbia invertito la tendenza, soprattutto nei settori più esposti come quelli sanitari” spiega Angelo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono 51 i lavoratori contagiati eper Covid-19 sul luogo diin provincia dida. Lo riferisce il nuovo report appena diffuso dall’Inail sull’andamento infortunistico da Coronavirus. L’ultima vittima è stata segnalata all’Istituto a novembre. Dal gennaio 2020 al dicembre 2021 sono state 3.331 le denunce di infortunio Covid complessivamente presentate in provincia, circa l’80% delle quali nel corso del 2020 (2.663), il resto nel 2021 (668). “Questa ripartizione percentuale racconta di come, da principio, i lavoratori fossero indifesi di fronte al virus e di come, poi, la campagna vaccinale accompagnata dalle misure anti-Covid anche nei luoghi diabbia invertito la tendenza, soprattutto nei settori più esposti come quelli sanitari” spiega Angelo ...

