Australian Open 2022 | Fabio Fognini e Simone Bolelli si fermano ai quarti di finale del torneo di doppio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ terminata neidil’avventura dineldidegli. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla maggior consistenza dei collaudati Rajeev Ram e Joe Salisbury (n.2 del seeding), impostosi con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Troppa la differenza tra le due coppie, con i nostri portacolori che, dopo aver strappato la battuta nel quinto gioco del primo set, non sono più riusciti ad avere un rendimento costante sia al servizio che in risposta. Ram/Salisbury dunque approdano in semiin attesa di capire quale sarà il prossimo duo avversario tra Koolhof/Skupski (testa di serie n.10) ed ...