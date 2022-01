Agrigento: lite in famiglia, 3 morti a Licata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Agrigento, 26 gen. (Adnkronos) - Triplice omicidio a Licata, nell'agrigentino. Tre persone sono state uccise, sembra per una lite famigliare, nella zona periferica di via Rieti. Pare che a sparare sia stato un uomo che, al culmine della lite in famiglia, abbia fatto fuoco uccidendo tre parenti. L'uomo sarebbe fuggito. Indagano i carabinieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26 gen. (Adnkronos) - Triplice omicidio a, nell'agrigentino. Tre persone sono state uccise, sembra per unare, nella zona periferica di via Rieti. Pare che a sparare sia stato un uomo che, al culmine dellain, abbia fatto fuoco uccidendo tre parenti. L'uomo sarebbe fuggito. Indagano i carabinieri.

