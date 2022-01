WWE: Titolo US in palio, Owens prova ancora la furbata e Priest perde la testa (Di martedì 25 gennaio 2022) Settimane impegnative per Kevin Owens, lunedì scorso con estrema furbizia ha sconfitto Damian Priest guadagnandosi un’opportunità titolata, venerdì ha dato una mano a Seth Rollins a SmackDown e stanotte ha provato a conquistare il Titolo degli Stati Uniti sfruttando subito la shot. Il demone prende il sopravvento Nervoso sin dalle prime fasi il campione degli Stati Uniti, che non ha dimenticato l’inganno della scorsa settimana, quando fingendo un infortunio Kevin Owens l’ha sorpreso vincendo il match. Un match equilibrato con Owens vicinissimo alla vittoria dopo una Frogsplash, il canadese ha provato anche stanotte a fingere un infortunio, questa volta fermandosi per un finto dolore alla spalla. Priest ha subito smascherato il bluff ma KO è ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 25 gennaio 2022) Settimane impegnative per Kevin, lunedì scorso con estrema furbizia ha sconfitto Damianguadagnandosi un’opportunità titolata, venerdì ha dato una mano a Seth Rollins a SmackDown e stanotte hato a conquistare ildegli Stati Uniti sfruttando subito la shot. Il demone prende il sopravvento Nervoso sin dalle prime fasi il campione degli Stati Uniti, che non ha dimenticato l’inganno della scorsa settimana, quando fingendo un infortunio Kevinl’ha sorpreso vincendo il match. Un match equilibrato convicinissimo alla vittoria dopo una Frogsplash, il canadese hato anche stanotte a fingere un infortunio, questa volta fermandosi per un finto dolore alla spalla.ha subito smascherato il bluff ma KO è ...

