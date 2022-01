WWE: La dirigenza entusiasta del lavoro di Shawn Michaels ad NXT 2.0 (Di martedì 25 gennaio 2022) Shawn Michaels ha gestito le cose nel backstage degli eventi WWE NXT in assenza di Triple H dopo che “The Game” ha avuto un problema cardiaco nel settembre 2021 ed è stato costretto ad una delicata operazione. Il WWE Hall Of Famer era il principale partner di Triple H nella gestione del brand già prima ma ora è lui che si occupa degli show in tutto e per tutto. A settembre, la WWE ha deciso di rinnovare il brand con l’avvento di NXT 2.0. Secondo quanto riportato durante Wrestling Observer Radio la WWE è molto felice del lavoro di Michaels. Sappiamo che Michaels non era stato portato ad NXT per fare questo ma per essere un allenatore. Poi Triple H piano piano gli ha dato compiti sempre più simili ai suoi, tanto da farne sostanzialmente il suo fidato braccio destro. Oggi ad NXT molti degli ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 25 gennaio 2022)ha gestito le cose nel backstage degli eventi WWE NXT in assenza di Triple H dopo che “The Game” ha avuto un problema cardiaco nel settembre 2021 ed è stato costretto ad una delicata operazione. Il WWE Hall Of Famer era il principale partner di Triple H nella gestione del brand già prima ma ora è lui che si occupa degli show in tutto e per tutto. A settembre, la WWE ha deciso di rinnovare il brand con l’avvento di NXT 2.0. Secondo quanto riportato durante Wrestling Observer Radio la WWE è molto felice deldi. Sappiamo chenon era stato portato ad NXT per fare questo ma per essere un allenatore. Poi Triple H piano piano gli ha dato compiti sempre più simili ai suoi, tanto da farne sostanzialmente il suo fidato braccio destro. Oggi ad NXT molti degli ...

