Variante Omicron | Fda limita uso 2 mix monoclonali | “Non funzionano”

(Adnkronos) – L'ente regolatorio statunitense Fda ha deciso di limitare l'uso di due mix di anticorpi monoclonali anti-Covid perché "i dati mostrano che è altamente improbabile che questi trattamenti siano attivi contro la Variante Omicron" di Sars-CoV-2, "che sta circolando a una frequenza molto elevata negli Stati Uniti". A spiegarlo è stata Patrizia Cavazzoni, direttrice del Center for Drug Evaluation and Research della Fda. "Alla luce delle informazioni e dei dati più recenti disponibili", la Food and Drug Administration ha dunque "rivisto le autorizzazioni" per bamlanivimab ed etesevimab (somministrati insieme) e per Regen-Cov (casirivimab e imdevimab). L'indicazione adesso è di "limitarne l'uso solo al paziente che è probabile sia stato infettato o esposto a una Variante ...

