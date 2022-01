Variante Omicron e candidato vaccino Pfizer, “al via studio in 18-55enni” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al via lo studio clinico di Pfizer e BioNTech sul candidato vaccino per la Variante Omicron del covid. Le due aziende americana e tedesca hanno annunciato oggi la partenza del trial che verrà condotto su adulti di età fra i 18 e i 55 anni. Missione: valutare sicurezza, tollerabilità e immunogenicità del vaccino Omicron. I primi partecipanti arruolati nella sperimentazione clinica hanno ricevuto il prodotto candidato come ciclo primario a due dosi oppure come richiamo (il piano è coinvolgere alcuni partecipanti dallo studio di fase 3 sul booster). Il trial sul vaccino Omicron avrà tre coorti che esamineranno diversi regimi basati sull’attuale vaccino ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al via loclinico die BioNTech sulper ladel covid. Le due aziende americana e tedesca hanno annunciato oggi la partenza del trial che verrà condotto su adulti di età fra i 18 e i 55 anni. Missione: valutare sicurezza, tollerabilità e immunogenicità del. I primi partecipanti arruolati nella sperimentazione clinica hanno ricevuto il prodottocome ciclo primario a due dosi oppure come richiamo (il piano è coinvolgere alcuni partecipanti dallodi fase 3 sul booster). Il trial sulavrà tre coorti che esamineranno diversi regimi basati sull’attuale...

