Uomini e Donne, Marco Firpo a proposito della relazione con Gemma Galgani: “Di lei mi manca tutto ciò che eravamo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Tra coloro che in questi anni hanno fatto battere il cuore a Gemma Galgani all’interno dello studio di Uomini e Donne c’è stato anche Marco Firpo, il biondo corteggiatore di La Spezia con il quale la dama torinese aveva allacciato una relazione importante, che purtroppo però non si è conclusa nel migliore dei modi. Marco, infatti, aveva dovuto abbandonare il programma a causa di alcuni importanti problemi di salute e da quel momento l’ex Cavaliere si è allontanato dal mondo della tv e di conseguenza anche da Gemma. La dama, dal canto suo, questa estate aveva confessato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine di ripensare di tanto in tanto al suo corteggiatore e di aver provato ... Leggi su isaechia (Di martedì 25 gennaio 2022) Tra coloro che in questi anni hanno fatto battere il cuore aall’interno dello studio dic’è stato anche, il biondo corteggiatore di La Spezia con il quale la dama torinese aveva allacciato unaimportante, che purtroppo però non si è conclusa nel migliore dei modi., infatti, aveva dovuto abbandonare il programma a causa di alcuni importanti problemi di salute e da quel momento l’ex Cavaliere si è allontanato dal mondotv e di conseguenza anche da. La dama, dal canto suo, questa estate aveva confessato sulle pagine diMagazine di ripensare di tanto in tanto al suo corteggiatore e di aver provato ...

