Uomini e donne, Karina Cascella spiazza tutti: con il suo nuovo look è irriconoscibile (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ stata a lungo uno dei volti di punta del dating show di Canale 5. Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne, poco fa ha spiazzato i fan con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ stata a lungo uno dei volti di punta del dating show di Canale 5., ex opinionista di, poco fa hato i fan con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - SimoneAlliva : L'ultima uscita di #Pera oggi candidato al #Quirinale2022 risale a questa estate contro il #ddlZan. 'Il suicidio d… - forza_italia : Oggi presenteremo una lista di uomini e donne di altissimo profilo, con le carte in regola per fare il… - cherudek : RT @GenCar5: Loro schierano la terna, Letta non tocca palla, io propongo la nostra quaterna progre (due laici e due cattolici, due uomini e… - Trash20202 : @skyebye89 Un misogino o comunque un uomo poco gentile con le donne o che tratta le donne come fossero suoi amici,… -