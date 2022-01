T Robust 13L, l’usato di Renault Trucks in versione speciale (Di martedì 25 gennaio 2022) Renault Trucks svela il T Robust 13L, una nuova edizione speciale dei veicoli usati caratterizzata da un design accattivante e Robusto. Il Renault Trucks T, ridisegnato dai designer del costruttore, ha uno stile dinamico ben riconoscibile, un’affidabilità e Robustezza apprezzata dal mercato. In un contesto globale di carenza di autisti, gli autotrasportatori sono ancora più attenti all’aspetto esteriore dei veicoli e alla cura dei dettagli perché sono elementi che giocano un ruolo di attrattiva e di fidelizzazione. Il successo della serie speciale usato T 01 Racing di Renault Trucks ne è la prova. Oggi il costruttore francese lancia, per il proprio prodotto usato, il T Robust 13L una ... Leggi su cityroma (Di martedì 25 gennaio 2022)svela il T13L, una nuova edizionedei veicoli usati caratterizzata da un design accattivante eo. IlT, ridisegnato dai designer del costruttore, ha uno stile dinamico ben riconoscibile, un’affidabilità eezza apprezzata dal mercato. In un contesto globale di carenza di autisti, gli autotrasportatori sono ancora più attenti all’aspetto esteriore dei veicoli e alla cura dei dettagli perché sono elementi che giocano un ruolo di attrattiva e di fidelizzazione. Il successo della serieusato T 01 Racing dine è la prova. Oggi il costruttore francese lancia, per il proprio prodotto usato, il T13L una ...

