Siria | 850 bambini in trappola nelle mani dell’Isis | l’allarme

Le milizie del sedicente Stato Islamico intendono liberare migliaia di jihadisti dal carcere di al-Hasakeh e da giovedì le forze curde sostenute dagli Usa combattono per riprenderne il controllo: all'interno sono a rischio 850 minori. Al-Hasakeh è una città del nord-est della Siria, attualmente teatro dei violenti scontri tra le Forze democratiche Siriane (Fds) a guida curda e i jihadisti, dopo la rivolta iniziata nella notte tra giovedì e venerdì da parte di questi ultimi, per liberare i loro compagni prigionieri. Nell'istituto di detenzione, infatti, sono presenti circa 3500 persone legate al gruppo estremista Isis, ritenuto "sconfitto" nel 2019. In una sezione del carcere ci sono centinaia di minori, alcuni hanno solo 12 anni. I bambini sono rimasti all'interno del carcere in attesa di giudizio o di rimpatrio nei rispettivi Paesi ...

