Si è concluso il viaggio del telescopio spaziale James Webb (Di martedì 25 gennaio 2022) Il telescopio spaziale James Webb è arrivato oggi a destinazione, presso il punto lagrangiano L2. Si tratta del telescopio più grande mai lanciato nello spazio, partito il 25 dicembre 2021 dallo spazioporto di Arianespace a Kourou, nella Guiana Francese. Obiettivo del telescopio captare la prima luce, ovvero la luce delle prime stelle che si sono formate dopo la nascita dell'universo. Tra cinque mesi inizieranno le attività scientifiche del telescopio James Webb L'atterraggio è avvenuto, ma il lavoro del telescopio è appena iniziato. Il James Webb, frutto di una collaborazione tra l'Agenzia spaziale statunitense (NASA), l'Agenzia spaziale europea ...

