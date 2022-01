Salernitana | Sabatini | «Verdi vuole venire qui Ribery? Voglio vederlo felice»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il d.s. dellaha parlato delle operazioni di mercato del club granata Walter, neo direttore sportivo della, in una intervista a Goal su Goal ha parlato delle mosse di mercato del club granata.– «Giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo. I presidenti si parleranno e vedremo come si svilupperà la trattativa. Una cosa la devo ribadire: sarà unaforte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in di. Prima, però, occorrono atleti pronti che si mettano la maglia addosso e vadano immediatamente a combattere».– «. Lo è se vinceremo le partite. ...

Advertising

mirkocalemme : #Salernitana, #Sabatini tenta il colpaccio: tentativo per #DiegoCosta! Dettagli a breve su @serieAnews_com - CalcioNews24 : #Sabatini parla delle strategie di mercato della #Salernitana - MrAlmeria95 : RT @ToroGoal: ??Così Walter #Sabatini a Gol su Gol: “#Verdi è un giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prend… - Antonio_Tatti_ : RT @Fantacalcio: Sabatini: 'Verdi vuole venire qui, Ribery resta. Su Ederson e Bonazzoli...' - Fantacalcio : Sabatini: 'Verdi vuole venire qui, Ribery resta. Su Ederson e Bonazzoli...' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sabatini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il d.s. dellaha parlato delle operazioni di mercato del club granata Walter, neo direttore sportivo della, in una intervista a Goal su Goal ha parlato delle mosse di ...Allasi annuncia un via vai di giocatori. Con il d.s. Waltercontinuamente al telefono per disegnare il nuovo volto dei granata che devono rincorrere la salvezza. Ieri è stato il ...Walter Sabatini, dirigente della Salernitana, è tornato a parlare della gara contro il Napoli nella sua intervista rilasciata nel corso della trasmissione Gol su Gol. "Non so se a parti invertite avre ...Lorenzo Lucca non sta attraversando un momento felice ma resta un nome che piace a tanti: tentativo 'disperato' dalla Serie A ...