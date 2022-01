Salernitana | dal Venezia un rinforzo per Colantuono

(Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sfruttare la sosta del campionato per rinforzare la. E’ questa la missione di Walter Sabatini, in neo direttore sportivo granata avrà tempo fino al 31 gennaio. In quest’ottica, il cavalluccio marino ha ufficializzato l’arrivo daldi Pasquale Mazzocchi. Il calciatore originario di Napoli approda allaper un milione di euro più bonus e sarà a disposizione di Stefanoa partire dallo scontro diretto con lo Spezia, in programma all’Arechi alla ripresa del campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'Salernitana ufficializza Pasquale Mazzocchi in prestito con obbligo di riscatto dal Venezia.