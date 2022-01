Quirinale | si tratta a oltranza | non sul Presidente | ma sul premier Sarà “scheda bianca” anche oggi

(Di martedì 25 gennaio 2022) Grande è la confusione sotto il cielo dei Grandi elettori, ma la situazione – a dispetto della massima di Mao Tse Tung – non è affatto eccellente. Tutt’altro: alle ambizioni di diventare kingmaker dell’operazioneche pervade in eguale misura Matteo Salvini ed Enrico Letta (ma c’èMatteo Renzi), si è infatti aggiuntol’attivismo di Mario Draghi. Risultati: tutti parlano con tutti, ma senza metodo comune né orizzonte condiviso. Una maionese impazzita che lascia pochi dubbi a chi prevede chenella votazione odierna l’insalatiera di Montecitorio farà il pieno di schede bi. Non deve stupire alla luce delle tante anomalie che caratterizzano questa elezione rispetto alle precedenti della storia repubblicana. Quelle anomalie sulla strada verso ilLa ...

Molti odiano Draghi, cosa dice Sgarbi sugli "scoiattoli" del Quirinale. La trattativa corre su un doppio binario sul quale spunta il clamoroso ritorno di Salvini al governo, nella carica preferita: ... L'oro stamane a 1.840 dollari l'oncia, invariato. Dopo tre sedute consecutive di ribasso, ... con gli investitori attenti all'avvio delle votazioni per il Quirinale e soprattutto interessati al ... Scheda bianca doveva essere e scheda bianca è stata. Con qualche eccezione, certo, come sempre accade, i partiti al primo scrutinio non si ... di Alessandro Campi Legge elettorale e riforme: l'agenda per la "normalità" Serve, si ripete da più parti, un Presidente della Repubblica di garanzia, capace ...