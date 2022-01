Quirinale: il centrodestra propone una rosa dei nomi (Di martedì 25 gennaio 2022) Le prossime ore saranno decisive al Quirinale. Si teme che un mancato accordo sul “trasloco” del premier Mario Draghi al Colle metta a rischio la legislatura e porti alle elezioni anticipate. Cosa è successo ieri? Dopo le 672 schede bianche della prima, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la Presidenza della Repubblica, oggi dalle 15. Quirinale: qual è la situazione, oggi? Manca un candidato eleggibile con la maggior parte dei due terzi ma al momento non c’è un accordo nemmeno su un nome che possa, eventualmente, essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. La giornata di oggi è, quindi, un’altra giornata ricca di incontri e contatti frenetici, a partire dalla riunione dei grandi elettori della Lega, convocati da Matteo Salvini alle 10. Trattativa sull’esecutivo Di trattativa sull’esecutivo Salvini non ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022) Le prossime ore saranno decisive al. Si teme che un mancato accordo sul “trasloco” del premier Mario Draghi al Colle metta a rischio la legislatura e porti alle elezioni anticipate. Cosa è successo ieri? Dopo le 672 schede bianche della prima, si annuncia al buio anche la seconda votazione per la Presidenza della Repubblica, oggi dalle 15.: qual è la situazione, oggi? Manca un candidato eleggibile con la maggior parte dei due terzi ma al momento non c’è un accordo nemmeno su un nome che possa, eventualmente, essere votato a maggioranza assoluta a partire da giovedì. La giornata di oggi è, quindi, un’altra giornata ricca di incontri e contatti frenetici, a partire dalla riunione dei grandi elettori della Lega, convocati da Matteo Salvini alle 10. Trattativa sull’esecutivo Di trattativa sull’esecutivo Salvini non ...

