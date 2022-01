Quirinale, Alleanza per Israele vota Franco Frattini: "È un grande amico d'Israele" (Di martedì 25 gennaio 2022) “Tra tutti i nomi emersi finora per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica italiana Franco Frattini è quello che ha la storia di maggior vicinanza a Israele. È stato tra i primi a volere i terroristi di Hamas nella lista nera ed è stato colui che ha dato vita alla giornata della memoria all'Onu. Ha dato un grande contribuito alla proposta di Costituzione europea, è un convinto atlantista, un prezioso sostenitore del dialogo, della pace e del diritto d'Israele ad esistere.” Così Nuno Wahnon Martins, Vicepresidente di Alliance for Israel. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Tra tutti i nomi emersi finora per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica italianaè quello che ha la storia di maggior vicinanza a. È stato tra i primi a volere i terroristi di Hamas nella lista nera ed è stato colui che ha dato vita alla giornata della memoria all'Onu. Ha dato uncontribuito alla proposta di Costituzione europea, è un convinto atlantista, un prezioso sostenitore del dialogo, della pace e del diritto d'ad esistere.” Così Nuno Wahnon Martins, Vicepresidente di Alliance for Israel.

