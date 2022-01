Quirinale 2022, oggi alle 15 secondo scrutinio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il Quirinale, riprenderà oggi alle 15 la seduta della chiama per il secondo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica dopo la ‘fumata nera’ – ampiamente prevista – nella prima votazione di ieri: 672 schede le schede bianche. Come già lunedì, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti covid a Montecitorio. Si inizierà dalle 15,03 alle 15,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori da Candiani a Di Micco (n.50); 5.20-15.27: senatori da Di Nicola a Iori (n.50); 15.28 -15.35: senatori da Iwobi a Mollame (n.50); 15.36 – 15.43: senatori da ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il, riprenderà15 la seduta della chiama per ilper l’elezione del presidente della Repubblica dopo la ‘fumata nera’ – ampiamente prevista – nella prima votazione di ieri: 672 schede le schede bianche. Come già lunedì, anchei senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti covid a Montecitorio. Si inizierà d15,0315,11 con i sei 6 deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, 6 senatori a vita e senatori da Abbate a Campari (n.59); 15.12-15.19: senatori da Candiani a Di Micco (n.50); 5.20-15.27: senatori da Di Nicola a Iori (n.50); 15.28 -15.35: senatori da Iwobi a Mollame (n.50); 15.36 – 15.43: senatori da ...

