Perché il mondo drag deve tanto a Thierry Mugler

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) Come ci insegna la grande tradizione di Paris Is Burning, ogni famiglia delche si rispetti rappresenta una House con valori, abilità e (soprattutto) senso dello stile ben definiti; e così anche la casa di moda fondata da Manfredscelse di non riferirsi a se stessa come Maison, bensì come House of. Una devozione ale all’arteche ha, quindi, sempre caratterizzato e ispirato l’estro creativo dello stilista francese, scomparso il 23 dicembre lasciando un vuoto incolmabile neldella moda. Un vero e proprio avanguardista, che con i suoi look rappresentava il proprio ideale di bellezza: fuori dagli schemi, sexy, fiero e spietato. In una parola, unico. E in ...