No green pass manifestano davanti a Palazzo giustizia Genova

Advertising

CottarelliCPI : L’On. Cunial annuncia di 'aver chiamato i carabinieri' dopo essere stata fermata all'ingresso del seggio drive-in p… - VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - MediasetTgcom24 : Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero #tabaccai - leggoit : #Napoli Gelato negato perché senza green pass: 88enne tira fuori una pistola - leoberthi : RT @PapagniGrace: 'Non controlleremo il Green pass ai clienti': i tabaccai italiani annunciano lo sciopero -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Niente più restrizioni ai viaggi nella UE in base al Paese di provenienza: il Consiglio Europeo ha approvato un nuovo regolamento in base al quale ilpersonale consentirà di viaggiare liberamente, con durata della Certificazione Verde rilasciata dopo il vaccino fissata a 9 mesi a partire dal primo febbraio, che scende a 6 mesi dopo la ...Napoli, 25 gennaio 2022 " Niente gelato senza: di fronte al rifiuto, un 88enne estrae una pistola e la punta contro il vigilantes del McDonald's . È successo a Casoria , popoloso comune alle porte di Napoli. L'anziano voleva entrare ...Era stata bloccata dal nuovo Dpcm di fine anno che impone il Green pass rafforzato anche per viaggiare in traghetto, una dodicenne di Pisa non ancora vaccinata, che era andata sull'isola per le ...L'anziano nom voleva rinunciare al gelato, quando gli è stato chiesto il green pass ha estatto una pistola scacciacani in metallo e l'ha minacciato la guardia. Poi si è barricato nella sua casa di Cas ...