Miniature astratte per piano | giocattoli e percussioni

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Registrazioni dal vivo provenienti dal 2013 in occasione di concerti al Centro D’Arte di Padova e all’Area Sismica di Forlì e dal 2016 in Germania: protagonisti due musicisti cruciali della scena avant-jazz europea, il pianista Fabrizio Puglisi (anche aed oggetti) ed il batterista esta tedesco Günter Baby Sommer. Generazioni a confronto in un dialogo libero e scapigliato, tra sghembe visioni monkiane (il trittico Pannonica/Bemsha Swing/Off Minor), fantasmi d’Africa (l’apertura di Air, con Sommer anche alla voce, quasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.