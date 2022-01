Meghan Markle e Harry | la mossa del Principe Carlo per proteggere Camilla

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nulla viene fatto a caso. In quella famiglia, dove veleni e accuse sono ormai all’ordine del giorno, ogni azione e ogni parola è sempre pesata. Per questo, ci si è chiesti cosa c’è dietro l’invito dele al. Ildel Galles, infatti, avrebbe chiesto loro di rimanere a vivere a casa sua quando saranno a Londra per il Giubileo della Regina. Ma, secondo i royal watcher inglesi, più che un ramoscello d’ulivo, l’intento del futuro re sarebbela sua adorata consorte. Ilha invitato il figlioe la mogliea stare a casa sua durante il Giubileo della ...

Spotify ha deciso di sottrarre i podcast die del principe Harry al loro controllo e di imporre suoi produttori interni in modo che mandino avanti la realizzazione di contenuti: è la conseguenza del fatto che il contratto da quasi ...Leggi anche › I 10 migliori royal look del 2021 di regine e duchesse: da Letizia di Spagna aCristina di Borbone. (IPA) Urdangarin, ex giocatore di pallamano sposato da 25 anni ...I duchi del Sussex hanno firmato un contratto milionario, ma hanno prodotto un solo episodio in un anno: ora saranno affiancati da produttori imposti da Spotify ...Dopo la mancata realizzazione delle produzioni previste dall'accordo, Netflix sarebbe sul piede di guerra nei confronti di Harry e Meghan.