Luke Evans sfoggia la tartaruga su Instagram

(Di martedì 25 gennaio 2022) Foto via webfa impazzire i fan con una nuova foto che ce lo mostra durante la sua ultima vacanza al mare. Nella foto in questione l’attore, protagonista del film La Bella e la Bestia, è tornato a mostrare il suo fisico a dir poco statuario, mentre posa con la pelle completamente bagnata, con addosso soltanto un paio di slip neri. “Poco prima di cadere in acqua” ha scritto nella caption del post. Eccolo qui sotto: Foto: @L'articolo proviene da City Roma News.

Jelani Alladin, dopo The Walking Dead e il musical di Frozen, tornerà in casa Disney anche per il prequel spin-off di La Bella e la Bestia per Disney+.L'attore raggiunge Luke Evans, Josh Gad, Briana Middleton e Fra Fee nella comedy musicale che racconterà le avventure di Le Tont e Gaston.