L’agente di Zerbin | “È più forte di Insigne | vi spiego perché”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Furio Valcareggi, agente di Alessio, calciatore del Napoli in presito al Frosinone, ha parlato del suo assistito nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “ha fatto le elementari, le medie e il liceo. Adesso gli manca l’università, che sarà al Napoli dal rettore Spalletti. Ha fatto le ossa a Viterbo come i militari, a Cesena, a Vercelli: ora è finalmente pronto per il salto di qualità in Serie A”.Napoli Frosinone “A parità d’età lui è più dotato fisicamente di quanto lo eraè 1 m e 86 cm, fisicamente non c’è paragone con. Come attenzioneè anche superiore rispetto al primo, non si discute”.