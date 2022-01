Juventus, gli aggiornamenti su Dybala e Morata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Juve, novità su Dybala e Morata dopo l’ormai imminente arrivo a Torino dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic Dopo l’imminente arrivo di Vlahovic cambiano anche le idee sul futuro di Dybala e Morata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due attaccanti non sarebbero più centrali nel progetto per il futuro dei bianconeri. Morata non verrà riscattato e Dybala con le richieste alte potrebbe anche non rinnovare il contratto. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Juve, novità sudopo l’ormai imminente arrivo a Torino dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic Dopo l’imminente arrivo di Vlahovic cambiano anche le idee sul futuro di. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due attaccanti non sarebbero più centrali nel progetto per il futuro dei bianconeri.non verrà riscattato econ le richieste alte potrebbe anche non rinnovare il contratto. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tancredipalmeri : Mi sembrava francamente impossibile che Vlahovic andasse alla Juventus già a gennaio, e invece mi sbagliavo. Con g… - marcoconterio : ?? ?? Gli agenti di Alvaro #Morata sono a Milano. Incontro in vista con la #Juventus per Juabma Lopez e Marco Busiel… - juventusfc : Tutti gli impegni dei bianconeri convocati in Nazionale ?? ?? - Melania9811 : RT @ParolAlCampo: Impossibile dire in questo momento se #Dybala con l'operazione #Vlahovic possa essere tagliato fuori dalla #Juventus. Ne… - diannasnj : Gli stessi giornalisti che hanno messo #Dybala al centro del progetto #Juventus ora l'hanno tolto e messo al suo posto #Vlahovic. -