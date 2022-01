(Di martedì 25 gennaio 2022) È online il primo(GEP) dell’Università di, ovvero il documento programmatico per il raggiungimento dell’equilibrio di genere nella Comunità accademica. A disposizione di tutti, nelle versioni italiana e inglese, sul sito web dell’ateneo, dopo essere stato approvato il 17 dicembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione, ilè un documento fortemente voluto dalla Commissione europea, oltre a essere un requisito d’accesso obbligatorio per l’erogazione dei finanziamenti predisposti dal Programma Quadro della Ricerca dell’UE Horizon Europe, in attuazione dellaStrategy 2020-2025 della Commissione UE. Si tratta di un piano biennale, dotato di cronoprogramma, contenente ...

udine20 : Introdotto il Gender Equality Plan all’Università di Udine - -

Ultime Notizie dalla rete : Introdotto Gender

Udine20

Da un modello distintivo di smart working,già a partire dal 2016 e oggi sempre più ... In ambito inclusion e diversity , alla forte attenzione allaparity che si traduce in una ...IlProcurementdalla Commissione Europea, poi, è stato inserito nel Pnrr nell'ambito dei cicli di programmazione, per favorire gli investimenti in parità. In riferimento agli ...(Adnkronos) - Rossana Berardi, Presidente di Women for Oncology Italy: “Un gap nel mondo del lavoro che pesa particolarmente nel nostro Paese.Già il 15 settembre scorso la Consigliera regionale di parità aveva inviato una nota al Presidente della Regione per adoperarsi sull’effettiva promozione della parità di genere | Basilicata, Blog, Pol ...