Advertising

Gazzetta_it : Inter, rinnovi al ribasso con l'eccezione Brozovic. Perisic sempre più lontano - Fe28Soap : RT @Aledibbo1: @Gazzetta_it “Rinnovi al ribasso con l’eccezione lautaro, barella, bastoni, brozovic. Però perisic a 33 anni non rinnova a 5… - osmanking401 : RT @Gazzetta_it: Inter, rinnovi al ribasso con l'eccezione Brozovic. Perisic sempre più lontano - Aledibbo1 : @Gazzetta_it “Rinnovi al ribasso con l’eccezione lautaro, barella, bastoni, brozovic. Però perisic a 33 anni non ri… - imepicbrozo77 : RT @Gazzetta_it: Inter, rinnovi al ribasso con l'eccezione Brozovic. Perisic sempre più lontano -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovi

Se le pretese del croato non si ridimensioneranno, il rinnovo con l'sarà da escludere. Molto diversa invece la situazione di tutti gli altri giocatori in scadenza a giugno, di seguito caso per ...Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche Coppa Italia,- Empoli 3 - 2: Ranocchia salva i nerazzurri, Sensi li porta ai quarti L'...Ci siamo, l’Inter dopo i contatti di oggi ha definitivamente sciolto le riserve e dato il via libera alla cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria. Nella giornata di domani, il giocatore sarà a Genova ...Il Napoli e Dries Mertens non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto: il futuro dell'attaccante belga potrebbe ancora essere in Serie A.